40 قمـة فـي مسـيرة مباركـة انطلقـت مـن أبوظبـي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مازال مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعزز مسيرته المباركة إلى المستقبل، بعدما بلغت سلسلة قممه أربعين قمة انطلقت من أبوظبي قبل نحو أربعة عقود، وباحتساب السنين فإن الإنجاز كان كبيراً وفارقاً، بعدما أرسى هذا التكتل في أربعة عقود ركائز أمن واستقرار ونهضة متعددة المجالات تشع إقليمياً ودولياً. ويعد تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية تجسيداً لواقع تاريخي واجتماعي وثقافي واحد، حيث تتميز دول مجلس التعاون بعمق الروابط الدينية والثقافية، والتمازج الأسري بين مواطنيها، وهي في مجملها عوامل تقارب وتوحد، عززتها الرقعة الجغرافية المنبسطة عبر البيئة الصحراوية الساحلية التي تحتضن سكان هذه المنطقة، ومن هذا المنطلق جاء في النظام الأساسي للمجلس في مادته السابعة قرار بأن يكون هناك مجلس أعلى وهو السلطة العليا لمجلس التعاون ويتكون من رؤساء الدول الأعضاء وتكون رئاسته دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول.

وقد سبق انعقاد هذه القمة عقد تسع وثلاثين قمةً خليجية. وللعام الثاني على التوالي تستضيف السعودية اليوم قمة قادة دول مجلس التعاون، وهي القمة ال 40 منذ تأسيس المجلس عام 1981. وتنعقد قمة هذا العام وسط ظروف إقليمية حساسة ومعقدة؛ إذ من المفترض أن يناقش القادة عدداً من الموضوعات المهمة لتعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية إلى جانب طرح التطورات السياسية الإقليمية والدولية وانعكاس الأوضاع الأمنية في المنطقة على دول المجلس.

وبالعودة إلى التاريخ، فقد عقدت قمة التأسيس الأولى في أبوظبي في مايو عام 1981، برئاسة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تلتها القمة الخليجية الثانية في الرياض بالسعودية في نوفمبر من العام ذاته 1981. وكانت القمة الخليجية الثالثة في العاصمة البحرينية المنامة عام 1982 تلتها القمة الرابعة في الدوحة بقطر عام 1983 فيما استضافت الكويت القمة الخامسة عام 1984.

وشهدت العاصمة العُمانية مسقط عام 1985 انعقاد القمة الخليجية السادسة تلتها قمة أبوظبي عام 1986 فيما كانت القمة الثامنة بالرياض عام 1987.

وفي عام 1988 عقدت القمة الخليجية التاسعة في المنامة تلتها قمة مسقط عام 1989 ثم القمة ال11 في الدوحة عام 1990. أما الدورة ال 12 للمجلس فاستضافتها الكويت عام 1991، فيما استضافت أبوظبي القمة الخليجية ال 13 عام 1992 تلتها القمة ال 14 في الرياض عام 1993، وكانت القمة الخليجية ال 15 في المنامة عام 1994 ثم القمة ال 16 بمسقط عام 1995 تلتها قمة الدوحة ال 17 عام 1996.

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وفي عام 1997 استضافت الكويت القمة الخليجية ال 18 تلتها أبوظبي في القمة ال 19 عام 1998 تلتها قمة الرياض ال 20 عام 1999 ثم قمة المنامة ال 21 عام 2000 فيما عقدت القمة ال 22 في مسقط عام 2001 ثم القمة ال 23 بالدوحة عام 2002.

وفي الدورة ال 24 عام 2003 استضافت الكويت فعالياتها وشهدت المنامة عام 2004 انعقاد القمة الخليجية ال 25 التي أطلق عليها اسم «قمة زايد» تقديراً وعرفاناً وتخليداً للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ودوره في تعزيز مسيرة المجلس وإسهامه الكبير في تأسيسه وما قدمه من جهد كبير لخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية وسلام المنطقة والعالم.

وجاءت القمة ال 26 في أبوظبي عام 2005 وأطلق عليها اسم «قمة الملك فهد» تقديراً لخادم الحرمين الشريفين الملك الراحل فهد بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، على ما قدمه من مآثر جليلة وعطاء كبير عزز من مسيرة المجلس وتطلعات شعوبه ولدور الفقيد الراحل في خدمة القضايا العربية والإسلامية والأسرة الدولية.

ثم جاءت قمة الرياض ال 27 عام 2006 التي أطلق عليها اسم «قمة الشيخ جابر» تقديراً لدور أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح رحمه الله في تعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي ودوره الكبير في تأسيسه مع إخوانه قادة دول المجلس.

وفي عام 2007 كانت الدوحة على موعد مع القمة الخليجية ال 28 وسلمتها في العام التالي إلى مسقط في دورتها ال 29. أما الدورة ال 30 عام 2009 فكانت الكويت على موعد مع احتضان اجتماعاتها، أما عام 2010 فقد شهدت أبوظبي انعقاد القمة الخليجية ال 31 تلتها قمة الرياض ال 32 عام 2011 ثم قمة المنامة ال 33 عام 2012. وعقدت الدورة ال 34 من القمة الخليجية في الكويت عام 2013 فيما عقدت الدورة ال 35 في الدوحة عام 2014 تلتها قمة الرياض ال 36 عام 2015 وقمة المنامة ال 37 عام 2016. وفي عام 2017 احتضنت الكويت القمة ال 38 على أرضها في حين استضافت الرياض العام الماضي القمة ال 39.

(وكالات)