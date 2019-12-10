محمد بن راشد لـ «الأولمبياد الخاص»: مبروك جائزة شايو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتهنئة إلى اللجنة المنظمة للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، بعد فوزها بجائزة «شايو» لتعزيز حقوق الإنسان في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2019.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي: «مبروك الفوز.. الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص كانت مفخرة إنسانية».

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وبفضل رؤية ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وحرص العاصمة أبوظبي على نشر قيم التعايش والتآلف، تم تكريم اللجنة العليا المنظمة للأولمبياد الخاص أبوظبي بجائزة «شايو» تقديراً للتنظيم المرموق للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص التي استضافتها أبوظبي في النسخة ال 50 للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وحققت نجاحاً مميزاً على كافة الصعُ

د، مؤكدةً بذلك مدى دعم دولة الإمارات لأصحاب الهمم محلياً ودولياً، وسعيها لنشر رسالة الألعاب السامية على أوسع نطاق.

واستمرت منافسات النسخة التي نظمتها أبوظبي على مدى أسبوع في مارس الماضي، مشاركة أكثر من 7000 رياضي من 192 دولة من جميع أنحاء العالم، وسلط الحدث الضوء على روح التصميم والشجاعة والمثابرة التي يتحلى بها المتنافسون، فضلاً عن رفع مستوى الوعي حول القضايا والتحديات التي يواجهها أصحاب الهمم، وتكرّم جائزة شايو، التي أطلقت عام 2008، المساعي الحثيثة لمنظمات المجتمع المدني والمؤسسات العامة والخاصة في تعزيز الوعي بحقوق الإنسان في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. وتم الإعلان عن فوز اللجنة العليا المنظمة للأولمبياد الخاص- الألعاب الأولمبية أبوظبي 2019 كفائز مشترك من قبل وفد الاتحاد الأوروبي إلى الإمارات، وبالتعاون مع وفد الاتحاد الأوروبي إلى الرياض، ووفد الاتحاد الأوروبي إلى الكويت، ودائرة العمل الخارجي الأوروبية.