عمار بن حميد يفتتح مستشفى ثومبي الجامعي بمليار درهم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتح سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي رسميا، أمس، مستشفى ثومبي الجامعي، الذي يعد أحدث مستشفى أكاديمي تحت مظلة مجموعة ثومبي وضمن مجمع «ثومبي ميد سيتي» في عجمان وكمركز إقليمي للتعليم الطبي المستقبلي وأكبر منشأة متطورة في المنطقة يضم 350 سريراً مع مرافق للعناية المركزة ووحدة للرعاية وإعادة التأهيل طويل الأمد تضم 100 سرير وحديقة علاجية فريدة من نوعها وتقنيات مبتكرة للرعاية الصحية بما فيها صيدلية آلية ويقدم خدمات الرعاية الصحية والبحوث بتكلفة إجمالية تجاوزت مليار درهم.

حضر حفل الافتتاح الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان حاكم عجمان وعبدالله أمين الشرفاء المستشار بديوان الحاكم و حمد تريم الشامسي مدير منطقة عجمان الطبية ويوسف النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين في المؤسسات والهيئات الطبية والهيئة الإدارية والطبية بالمستشفى.

وأشاد سموه بالتطور والنمو الكبير في القطاع الصحي في دولة الإمارات، ودور القطاع الخاص في هذا التطور وخاصة المؤسسات الأكاديمية الطبية والمؤسسات الصحية العلاجية وتقديمها خدمات ذات مستوى عال واستخدام آخر ما توصل إليه العلم من تقنية ومعدات صحية حديثة والاستعانة بأطباء لديهم إمكانات علمية في علاج الأمراض كافة من خلال تلك المنشآت الصحية.

كما أشاد سموه بالقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات الذين يولون اهتماماً كبيراً ويساندون ويباركون كل مبادرة وخطة استراتيجية تخدم تطوير القطاع الخاص والتعليم العالي وتنمية المجال الصحي ويدعمون تنفيذ أي مشاريع صحية خاصة كبناء المستشفيات والجامعات الصحية الخاصة.

وقال سموه: إن إمارة عجمان تترجم رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في ذلك من خلال تشجيع رواد الأعمال والقطاع الخاص على الاستثمار في التعليم الأكاديمي الطبي وأن وجود مثل هذه المستشفيات الرائدة في هذا المجال يدل على المساهمة الكبيرة من قبل القطاع الخاص على تأسيس مجمعات ومراكز صحية عالية المستوى والجودة.

وتفقد سموه ومرافقوه والحضور يرافقهم الدكتور محيي الدين ثومبي مؤسس ورئيس مجلس أمناء جامعة الخليج الطبية والقائمين والمسؤولين.. أقسام وأجنحة مستشفى «ثومبي الأكاديمي» الذي يضم كل التخصصات ويقدم خدمات متطورة باستخدام أجهزة حديثة، ويمثل المستشفى الجديد مؤسسة حديثة تُعنى بالرعاية الصحية الأسرية حيث يضم أكثر من 100 عيادة استشارية، ووحدة مخصصة لإعادة التأهيل والرعاية طويلة الأمد تحتضن 100 سرير ومركز متقدم لطب الأورام مزود بأجهزة التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني ومركز حديث للتصوير و10 أجنحة جراحية متطورة لجميع التخصصات الرئيسية ووحدة لغسل الكلى تضم 10 أسرة ومختبراً لقسطرة القلب ووحدة للعناية المركزة ووحدة للعناية الحرجة ووحدة العناية المركزة لحديثي الولادة ووحدة للعناية الفائقة للأطفال وغير ذلك.

واطلع سموه كذلك على الأقسام الأخرى التي تضم طابقا مخصصا لبرنامج الأم والطفل يضم 10 غرف متطورة للتوليد، ووحدة عناية مركزة لحديثي الولادة ووحدة للعناية الفائقة للأطفال ووحدة حضانة وغيرها.

وتفقد سموه خلال الجولة صيدلية ثومبي ضمن المستشفى والتي تعد أكبر صيدلية آلية في الإمارات وهي مجهزة بتكنولوجيا روبوتية مؤتمتة لإعداد وتوزيع الأدوية.

كما يحتوي المستشفى على «حديقة علاجية» توفر أعلى درجات الاسترخاء للمرضى من المقيمين وتأخذ بيدهم نحو عملية الشفاء بشكل كامل، وتتوفر كذلك «خدمات مرحبا» وخدمات المسار السريع المخصصة للمرضى، بالإضافة إلى غرف الأجنحة الرئاسية وغرف كبار الشخصيات والغرف الخاصة وغيرها.

واستمع سموه ومرافقوه إلى طريقة استقبال المرضى السياح ضمن قسم خاص للسياحة الطبية، وكرم سموه في نهاية برنامج حفل الافتتاح المؤسسات والهيئات المتعاونة مع مجموعة ثومي وهي هيئة الهلال الأحمر الإماراتي فرع عجمان، وهيئة الأعمال الخيرية وجمعية الشارقة الخيرية ومؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية وجمعية دبي الخيرية.

من جانبه قال الدكتور ثومبي محيي الدين، إن افتتاح مجمّع ثومبي ميد سيتي يمثل ثمرة جهودنا الدؤوبة لتوفير أفضل الخدمات في المنطقة، إذ يعد مركزاً عالمي المستوى للرعاية الصحية والتعليم والبحث ويوظف أحدث تقنيات القطاع ويضم كادراً من الممارسين الطبيين ذوي الخبرة ومرافق متطورة للغاية.

وأضاف: إن مستشفى ثومبي الجامعي يهدف إلى إرساء مكانة رائدة لنفسه كمركز متميز في مجال الرعاية الصحية.

وأكد أكبر محيي الدين ثومبي أن مستشفى جامعة ثومبي يعد المستشفى الوحيد من نوعه في المنطقة، إذ يتفرد بتوفير أحدث التقنيات الطبية وأخصائيين للرعاية الصحية من أصحاب الخبرة والكفاءة. (وام)