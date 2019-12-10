شكرا لقرائتكم خبر عن شكري وبومبيو يبحثان في واشنطن ملفات سد النهضة والوضع الليبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”
التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس في واشنطن، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وذلك على هامش مشاركة شكري في مباحثات سد النهضة، بين وزراء الخارجية والري من مصر والسودان وإثيوبيا، التي تجرى في واشنطن بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي.
وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تم في إطار التشاور الدوري والمستمر بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بهدف التباحُث حول جميع أوجه العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين، حيث تم تبادل الرؤى فيما يتعلق بالتطورات الإقليمية المشتركة.
وتناول شكري، خلال اللقاء، تطورات مفاوضات سد النهضة والدور الإيجابي والبنّاء، الذي تلعبه الإدارة الأمريكية، معربًا عن التطلع إلى أن يسهم ذلك في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل السد، وبما يدفع تجاه تحقيق الاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الإفريقي.
وأضاف المتحدث أن الوزيرين تبادلا الرؤى حول مجمل قضايا المنطقة، وعلى رأسها تطورات الأزمة في ليبيا، حيث تم بحث سبل تعزيز الجهود المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار، بما يخدم المساعي الرامية إلى التوصل لتسوية شاملة في ليبيا.
كما تناول الوزيران التطورات في سوريا، والأوضاع في منطقة الخليج العربي، والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب. وأكد المتحدث الرسمي أن شكري وبومبيو اتفقا على استمرار التشاور والتنسيق فيما بينهما حول مختلف التطورات والقضايا ذات الاهتمام المشترك في المنطقة.
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