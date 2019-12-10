شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا على قرية فى كركوك بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مصدر أمنى فى العراق، مساء الاثنين، عن سقوط ثلاثة صواريخ على قرية فى محافظة كركوك.

ووفقا لقناة "السومرية نيوز"، أفاد المصدر الأمنى أن ثلاثة صواريخ "كاتيوشا" سقطت على إحدى القرى ضمن قضاء داقوق فى كركوك، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية دون معرفة حجم الخسائر البشرية.

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وأضاف المصدر، أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا فى ملابساته.