فيديو .. شباب لبنانى ينقذون سيدة جرفتها السيول فى شوارع بيروت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت عدد كبير من المدن اللبنانية تعانى من الأمطار والسيول، حيث أنزلت السيول والأمطار الكثير من الأضرار لدى عدد من المحال التجارية.
اليوم، تصدر هاشتاج "لبنان يغرق" قائمة الأكثر تداولا على موقع تويتر، بينما وثق المغردون المشهد، حيث تظهر المياه فى الشوارع تجرف وتغمر السيارات، وسط حالة من الغضب.
أحد الفيديوهات التى انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعى كان فيديو، لسيدة تنجرف مع السيول بسرعة شديدة، حتى تمكن مجموعة من الشباب من انقاذ السيدة، حيث وقع الخادث فى منطقة خلدة جنوبى العاصمة.
محاولة انقاذ السيدة
ووجه المغردون نقدا شديدا إلى الحكومة اللبنانية، بينما سخر رواد تويتر من المشهد حيث نشروا الكوميك مستخدمين صور تساقط الأمطار.
وشارك العشرات العديد من الفيديوهات والصور لتأثير السيول على السيارات والشوارع والمحال التجارية والطرق التى غرقت تماما.
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