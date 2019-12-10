شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الأركان السودانى يؤكد الحرص على التعاون العسكرى مع الدول الصديقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفريق الركن عبد الله البشير أحمد، نائب رئيس هيئة الأركان للتدريب في السودان، حرص بلاده على تطوير العلاقات في مجالات التعاون العسكري، مع كافة الدول الشقيقة والصديقة، خاصة في مجال التدريب.

وذكرت القوات المسلحة السودانية، في بيان مساء امس الاثنين، أن نائب رئيس هيئة الأركان للتدريب، بحث مع الملحق العسكري لجمهورية الهند، المقدم الركن قورو شاران، إمكانية توظيف الفرص المتاحة لتطوير العلاقات، والاستفادة من تبادل الخبرات والتجارب في مختلف مجالات العمل العسكري.

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وأشاد نائب هيئة الأركان للتدريب بالمستوى "المتقدم" لعلاقات السودان والهند.