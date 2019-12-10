"أفريكوم": مقتل إرهابي في غارة أمريكية جنوبي الصومال

مقديشو/ نور جيدي/ الخليج 365
أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم)، الإثنين، عن مقتل "إرهابي" من مقاتلي حركة "الشباب" المتمردة في غارة جوية أمريكية جنوبي الصومال.
وفي بيان، قالت "أفريكوم": "بالتعاون مع الحكومة الصومالية الفيدرالية، نفذت القيادة الأمريكية في إفريقيا غارة جوية استهدفت إرهابيًا من مقاتلي حركة الشباب قرب مدينة ساكو بإقليم جوبا الوسطى جنوبي الصومال".
وأضافت أن الغارة قتلت إرهابيا واحدًا، من دون أن تتسبب بخسائر بشرية بين المدنيين.
وضمن البيان، قال نائب مدير العمليات في "أفريكوم"، جنرال ميغيل كاستيلانوس، إن القيادة ستواصل العمل عن كثب مع شركائها الصوماليين لاتخاذ الإجراءات الحاسمة للقضاء على الإرهابيين، الذين يسعون إلى إلحاق الأذى بالشعب الصومالي.
ومنذ أن تولى دونالد ترامب الرئاسة الأمريكية، عام 2017، كثف الجيش الأمريكي غاراته في البلد الواقع بمنطقة القرن الإفريقي.
ولمسلحي حركة "الشباب" وجود في مناطق خارج العاصمة مقديشو، بينما فقدوا السيطرة على معظم المدن والبلدات الصومالية، منذ انسحابهم من العاصمة عام 2011.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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