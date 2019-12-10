المغرب.. انتقادات لوزير توعد بإعادة تربية من ينتقدون مؤسسات الدولة

الرباط/ خالد مجدوب/ الخليج 365

انتقد نشطاء مغاربة وزير الفلاحة المغربي، عزيز أخنوش؛ بسبب تصريح مثير للجدل توعد فيه بـ"إعادة تربية" من ينتقدون مؤسسات الدولة من المغاربة.

وخلال لقاء حزبي الأحد، قال أخنوش، الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار (مشارك بالائتلاف الحكومي)، إن "من يحب البلاد يجب أن يحترم شعار البلد الله الوطن الملك، ويحترم المؤسسات والديمقراطية".

وأضاف أن "العدالة ليست وحدها التي يجب أن تقوم بمهامها في التعامل مع من يمارس السب، بل حتى المغاربة عليهم أن يقوموا بعملهم، ومن تنقصه التربية من المغاربة، علينا أن نعيد تربيته".

وأثار هذا التصريح ردود أفعال مغربية غاضبة على منصات التواصل الاجتماعي.

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وقال إسحاق شارية، محامٍ مغربي، عبر صفحته بـ"فيسبوك"، إن "أخنوش يصف المغاربة بقلال ترابي (قليلي التربية)، وهو أخطر هجوم على الشعب المغربي".

واعتبر يونس دافقير، إعلامي، عبر "فيسبوك"، أن "أخنوش اختار هذه المرة أن يضرب نفسه بلسانه".

ورأى مصطفى الفن، إعلامي، أن "أخنوش لم يكن موفقا وهو يوجه انتقاداته إلى الذين يسبّون المؤسسات".

وأضاف "الفن"، على "فيسبوك": "لا أعتقد أن ما قاله أخنوش عن التربية كان بدافع استبدادي أو بحنين إلى السلطوية وسنوات القمع والجمر والرصاص".

ووضعت مجلة "فوربس" الأمريكية، في مارس/ آذار الماضي، أخنوش على صدارة أغنياء المغرب بثروة تبلغ 2 مليار دولار، رغم فقدانه أكثر من 200 مليون دولار مقارنة بالعام الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.