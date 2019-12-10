حرمان روسيا من المسابقات الدولية الرياضية لـ 4 أعوام

صحيفة الخليج الالكترونية

أقرت اللجنة التنفيذية للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات “وادا”، إيقاف روسيا أربعة أعوام عن المشاركة في المسابقات الرياضية الدولية بما فيها الألعاب الأولمبية، على خلفية التلاعب ببيانات فحوص منشطات، بحسب ما أفاد متحدث باسم الوكالة.

ووفق “سكاي نيوز عربية”، قال المتحدث على هامش الاجتماع الذي يعقد في مدينة لوزان السويسرية: صدرت الموافقة بالإجماع على اللائحة الكاملة من التوصيات”.

ولفت المتحدث إلى توصية من لجنة مراجعة الامتثال التابعة لـ”وادا”، دعت فيها إلى إيقاف روسيا أربعة أعوام عن المشاركة في الأنشطة الرياضية الدولية.

وتشمل هذه الأنشطة الرياضية أولمبياد طوكيو 2020 الصيفي، وأولمبياد بكين 2022 الشتوي.