الجعفري نائبا لرئيس المجلس البلدي بقوز الجعافرة

سلمى الشهراني

أقر أعضاء المجلس البلدي بقوز الجعافرة إنتخاب الأستاذ / يحيى بن محمد حمد جعفري نائبا لرئيس المجلس البلدي للفترة القادمة جاء ذلك عقب الاجتماع الذي عقده المجلس بعد ظهر اليوم الإثنين ١٢/ ٤/ ١٤٤١هـ لإختيار رئيساً ونائبا للمجلس البلدي وفقاً للمادة (٣/٣٠) من اللائحة التنظيمية لاعمال المجالس البلدية بحيث يتم إختيار رئيس ونائب للرئيس كل سنتين من فترة المجلس البلدي.

وتقدم الجعفري بجزيل الشكر والتقدير لزملاؤه ا لأعضاء على ثقتهم الغالية فيه سائلاً الله العون والتوفيق لخدمة الوطن والمواطن متمنيا لهم التوفيق والنجاح والتميز ٠