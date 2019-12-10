الجعفري نائبا لرئيس المجلس البلدي بقوز الجعافرة

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سلمى الشهراني
أقر أعضاء المجلس البلدي بقوز الجعافرة إنتخاب الأستاذ / يحيى بن محمد حمد جعفري نائبا لرئيس المجلس البلدي للفترة القادمة جاء ذلك عقب الاجتماع الذي عقده المجلس بعد ظهر اليوم الإثنين ١٢/ ٤/ ١٤٤١هـ لإختيار رئيساً ونائبا للمجلس البلدي وفقاً للمادة (٣/٣٠) من اللائحة التنظيمية لاعمال المجالس البلدية بحيث يتم إختيار رئيس ونائب للرئيس كل سنتين من فترة المجلس البلدي.
وتقدم الجعفري بجزيل الشكر والتقدير لزملاؤه ا لأعضاء على ثقتهم الغالية فيه سائلاً الله العون والتوفيق لخدمة الوطن والمواطن متمنيا لهم التوفيق والنجاح والتميز ٠
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