اخبار الخليج

الجعفري نائبا لرئيس المجلس البلدي بقوز الجعافرة

0 نشر
سلمى الشهراني 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

سلمى الشهراني

أقر أعضاء المجلس البلدي بقوز الجعافرة إنتخاب الأستاذ / يحيى بن محمد حمد جعفري نائبا لرئيس المجلس البلدي للفترة القادمة جاء ذلك عقب الاجتماع الذي عقده المجلس بعد ظهر اليوم الإثنين ١٢/ ٤/ ١٤٤١هـ لإختيار رئيساً ونائبا للمجلس البلدي وفقاً للمادة (٣/٣٠) من اللائحة التنظيمية لاعمال المجالس البلدية بحيث يتم إختيار رئيس ونائب للرئيس كل سنتين من فترة المجلس البلدي.

وتقدم الجعفري بجزيل الشكر والتقدير لزملاؤه ا لأعضاء على ثقتهم الغالية فيه سائلاً الله العون والتوفيق لخدمة الوطن والمواطن متمنيا لهم التوفيق والنجاح والتميز ٠

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجعفري نائبا لرئيس المجلس البلدي بقوز الجعافرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا