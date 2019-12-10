النصر يواصل استعداداته لمواجهة التعاون

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صحيفة الخليج الالكترونية
غاب المغربي عبدالرزاق حمد الله عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر التي أُقيمت، مساء اليوم الاثنين، استعدادًا لمباراة التعاون المقبلة.
وأوضح حساب نادي النصر الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن حمد الله حصل على إذن من مدرب الفريق للغياب عن التدريبات الجماعية؛ وذلك للاطمئنان على والدته التي تمر بوعكة صحية.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره التعاون، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة.
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