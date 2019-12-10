الشرطة العراقية تعلن حالة التأهب القصوى في كربلاء

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت قيادة شرطة كربلاء العراقية، اليوم الاثنين، دخول قوات الشرطة في حالة التأهب القصوى على خلفية اتساع موجة الاغتيالات التي طالت قيادات المظاهرات الاحتجاجية في كربلاء 118كم جنوبي بغداد.

وأوضحت المصادر «أن حالة التأهب القصوى رافقها غلق كافة مداخل المدينة للوافدين إليها من المحافظات الأخرى بعد موجة الاغتيالات التي حدثت في المحافطة».

وعد ناشطون قيام السلطات الأمنية بإغلاق الطرق والشوارع بأنه يهدف إلى «تضييق الخناق على المتظاهرين الذين يستعدون لتنظيم مظاهرة كبرى يوم غد الثلاثاء للتنديد بالجرائم التي تطال المتظاهرين».

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وكانت محافظة كربلاء قد شهدت أمس مقتل ناشط مدني وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة في حوادث متفرقة على خلفية مشاركتهم بالمظاهرات الاحتجاجية في بغداد وكربلاء.

يشار إلى أن العراق يشهد مظاهرات منذ بداية شهر أكتوبر الماضي؛ مطالبة بإجراء إصلاحات دستورية ووزارية، وتوفير فرص عمل وإلغاء المحاصصة، وقد تخللتها مصادمات مع قوات الأمن.

وبحسب مفوضية حقوق الإنسان العراقية، قتل 460 شخصا في صفوف الطرفين، وأصيب 20 ألفا.