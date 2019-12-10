شكرا لقرائتكم خبر عن بروح الفراعنة والخليج.. توافد كبير على معرضى مصر والسعودية بمهرجان الشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمر فعاليات مهرجان الشيخ زايد التراثى والمقام حاليا بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يشهد الجناحان المصرى والسعودى، توافدا كبيرا من قبل الزوار، من أجل شراء المعروضات، أو لمجرد التعرف على محتويات هذين المعرضين.

معرضا مصر والسعودية، تم تصميمهما بطريقة مبهرة ومميزة تجذب الزوار من مختلف أرجاء المكان، فالجناح المصرى لفت الأنظار بطريقة تصميمه الإبداعية المشيدة بروح الحضارة الفرعونية العريقة، حيث يتواجد مجسم متوسط لأبو الهول ومسلات فرعونية، وكذلك النقوش التى تزين الواجهة والجدران الخارجية لمحال الجناح.



المعرض المصرى



جانب من المعرض

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فيما يضم الجناح ملابس أطفال لكافة الأعمار وعباءات نسائية مطرزة بالخرز ومزخرفة بالخيوط المذهبة، ومفارش طاولات الطعام وطاولات غرف الاستقبال المنزلية ولوحات فنية على القماش.

وأيضا يتضمن الجناح متجر للمسليات المصرية الشهيرة مثل المكسرات والحلوى المصرية مثل المشبك والسمسمية والنوجا والفول السودانى.



مشاركين فى المعرض



معرض مصر

أما الجناح السعودى، فيتميز بالمعروضات والمنتجات المتنوعة التى تهم الزائر الخليجى بالدرجة الأولى فتعرض عطور عربية فريدة بروائح العود والعنبر والمسك والهيل والفانيليا، وعطور فرنسية .

فضلاً عن القهوة العربية السعودية، ومنتجات العسل الجبلى الطبيعي مثل عسل السد والسمر الودياني والجبلي وخلايا الشمع الغنية بالعسل.