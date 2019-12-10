شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمنى عراقى: القوات الأمنية تشدد من إجراءاتها فى عموم العاصمة بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمني عراقي بأن القوات القوات الأمنية شددت من إجراءاتها الأمنية في عموم العاصمة العراقية بغداد.

وقال مصدر أمني عراقي ـ في تصريح لقناة "السومرية نيوز" الفضائية مساء اليوم الإثنين - إن :"القوات الأمنية تشدد من إجراءاتها الأمنية في عموم العاصمة مع انتشار أمني كثيف ضمن ساحات التظاهر تحسبا من وقوع أي طارئ".

Advertisements

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "القوات العراقية اتخذت كافة الأمور الأمنية لتأمين الساحات ومنع وقوع أي خرق يوم غد الثلاثاء".

وتشهد بغداد ومحافظات أخرى منذ الجمعة 25 أكتوبر 2019، تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلا عن المطالبة بالإصلاح، تصاعدت وتيرتها مما أسفر عن مقتل وإصابة المئات بين صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية.