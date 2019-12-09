الملك سلمان يقر "ميزانية 2020" بإنفاق 272 مليار دولار









اسماء السيد - الرياض: أقر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020، بإنفاق يبلغ تريليوناً و20 مليار ريال سعودي (272 مليار دولار).

وقال الملك سلمان، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، إن "هذا المستوى من الإنفاق يؤكد حرصنا على استكمال تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030"، مبيناً أن الميزانية "تُعزز مسيرة التنمية في البلاد، وتهدف إلى دعم النمو والاستقرار الاقتصادي والمالي".

وأضاف: "تعد هذه الميزانية استمراراً لسياسة الحكومة في تطوير المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، والارتقاء بالخدمات الحكومية، ورفع مستوى جودة الحياة، ودعم خطط الإسكان".

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وأكد الملك سلمان العزم على "الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل، بما في ذلك استثمار متحصلات طرح شركة (أرامكو) السعودية من قبل صندوق الاستثمارات العامة، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتمكين القطاع الخاص".

ووجّه الملك سلمان، الجهات المختصة، بتمديد صرف "بدل غلاء المعيشة" سنة إضافية حتى نهاية عام 2020، كما وجّه الوزراء والمسؤولين كلاً فيما يخصه بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشروعات تنموية واجتماعية.

وطبقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس)، قُدِّر إجمالي الإنفاق المعتمد بـ1,020 مليار ريال، وإيرادات بـ833 مليار ريال، وعجز بـنحو 187 مليار ريال (يعادل 6.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي). ومن المتوقع أن يبلغ الإنفاق الفعلي للعام الحالي 1,048 مليار ريال، وإجمالي إيرادات فعلية بنحو 917 مليار ريال، وعجز عند 131 مليار ريال (يعادل 4.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي). ومن المُقدّر أن تصل نسبة إجمالي الدين العام في نهاية العام 2020 إلى 26 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.