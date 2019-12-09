مصر والجبل الأسود..علاقات هامة وتعاون للتصدي للهجرة غير الشرعية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وتسعى مصر والجبل الأسود لاستمرار التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، معرباً عن ترحيبه وعقد جولات المشاورات السياسية بين البلدين بما يعزز العلاقات المشتركة. ونستعرض فى النقاط التالية أبرز مجالات التعاون بين مصر والجبل الأسود: 1. تُعد مصر المستثمر الأكبر في الجبل الأسود بقيمة حوالي 1,1 مليار يورو. 2. وتسعى البلدان لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات. Advertisements 3. تتطلع البلدان إلى إنشاء مجلس أعمال بين مصر والجبل الأسود لبحث فرص دعم التجارة والاستثمار. 4. تسعى قيادة البلدين لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال النقل البحرى والسياحة. 5.التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب باعتباره الخطر الأكبر على جهود تحقيق التنمية وتمثيله تهديداً للأمن والاستقرار. 6. تتطلع الجبل الأسود للتعاون مع مصر للتصدى لظاهرة الهجرة غير الشرعية. .

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