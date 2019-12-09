تكليف محافظ جديد لبنك السودان المركزى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قرارا بتكليف الدكتور بدر الدين عبد الرحيم بمهام محافظ البنك المركزي، وقبول استقالة محافظ البنك السابق حسين يحيى جنقول من منصبه الذي تولاه في مايو الماضي.
وحصل المحافظ الجديد لبنك السودان المركزي بدر الدين عبد الرحيم على بكالوريوس الاقتصاد من جامعة الخرطوم، ودرجتي الماجستير والدكتوراة في الاقتصاد من جامعة مانشسستر البريطانية، وشغل منصب رئيس وحدة التمويل الأصغر في بنك السودان المركزي.
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