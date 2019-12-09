شكرا لقرائتكم خبر عن بشار الأسد عن أردوغان: سأشعر بالاشمئزاز إذا تعين على لقاءه يوما ما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف الرئيس السورى بشار الأسد، الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بأنه ينتمى إلى تيار الإسلاميين الانتهازيين. وقال الرئيس السورى، خلال حواره مع قناة "راى نيوز 24" الإيطالية، إنه لن يشعر بالفخر إذا تعين عليه مقابلة أردوغان أو إجراء نقاشات معه يوماً ما؛ متابعا: لن أشعر بالفخر إذا تعين على لقاء أردوغان يوماً ما؛ بل سأشعر بالاشمئزاز من التعامل مع مثل هذا النوع من الإسلاميين الانتهازيين، فهم ليسوا مسلمين، بل إسلاميين، وهذا مصطلح آخر، مصطلح سياسي. وتابع بشار الأسد، لكنني أقول دائماً إن وظيفتي لا تتعلق بمشاعري، ولا بأن أكون سعيداً أو غير سعيد بما أفعله، وظيفتي تتعلق بمصالح سورية. وبالتالي أينما كانت تلك المصالح، فسأتجه. Advertisements

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