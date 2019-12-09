شكرا لقرائتكم خبر عن الحريرى يبحث مع أمير الكويت هاتفيا المصاعب الاقتصادية التى يشهدها لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري اتصالا هاتفيا بأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عرض خلاله الحريري المصاعب السياسية والاقتصادية التي يشهدها لبنان، ومعربا عن تقديره لوقوف الكويت الدائم إلى جانب لبنان واللبنانيين.

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جدير بالذكر أن الحريري كان قد وجه الأسبوع الماضي رسائل إلى ملوك ورؤساء ورؤساء وزراء 11 دولة هي مصر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وروسيا والصين وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا وأسبانيا وتركيا، طالبا مساعدة لبنان بتأمين اعتمادات للاستيراد، لاسيما المستلزمات الأساسية، بما يتيح استمرارية الأمن الغذائي والمواد الأولية للإنتاج لمختلف القطاعات اللبنانية.

ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية ونقدية حادة وتدهورا غير مسبوق في الأوضاع المعيشية منذ فترة انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، وتسارعت الأزمة بصورة كبيرة تزامنا مع انتفاضة اللبنانيين المستمرة منذ 17 أكتوبر الماضي، حيث أغلق خلال أقل من شهرين ما لا يقل عن 10% من مؤسسات وشركات القطاع الخاص العاملة في لبنان، فضلا عن خسارة نحو 160 ألف عامل (بصورة دائمة أو بالعقود المؤقتة) لوظائفهم، في حين لجأت العديد من المؤسسات والشركات إلى خفض الأجور والرواتب بنسب متفاوتة وصلت إلى 50% تحت وطأة الأزمة.