شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإمارات يعين عمر النعيمى أمينا عاما للمجلس الوطنى الاتحادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرالشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة قراراً رقم 7 لسنة 2019، يقضى بتعيين الدكتور عمر عبدالرحمن سالم النعيمى، أميناً عاماً للمجلس الوطني الاتحادى.



والدكتور النعيمي ، يمتلك خبرة طويلة في العمل الحكومي والأكاديمي توجت في عام 2019 بتكريمه بوسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل وكيل وزارة مساعد في الحكومة الاتحادية، وشغل منصب الوكيل المساعد للاتصال والعلاقات الدولية وكذلك الوكيل المساعد للسياسات والاستراتيجية في وزارة الموارد البشرية والتوطين. والدكتور النعيمي ، يمتلك خبرة طويلة في العمل الحكومي والأكاديمي توجت في عام 2019 بتكريمه بوسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل وكيل وزارة مساعد في الحكومة الاتحادية، وشغل منصب الوكيل المساعد للاتصال والعلاقات الدولية وكذلك الوكيل المساعد للسياسات والاستراتيجية في وزارة الموارد البشرية والتوطين. ونقلت وكالة أنباء الإمارات أن الدكتور النعيمى ، ترأس منذ عام 2014 الأمانة العامة لدول "حوار أبوظبى"، الذى يجمع وزراء العمل في 17 دولة خليجية وآسيوية، كما مثل الدولة في مفاوضات "الاتفاق العالمي حول الهجرة" فى الأمم المتحدة لـ3 سنوات.



وشغل الدكتور النعيمي عضوية عدد من مجالس الإدارة منها: مجلس التوازن بين الجنسين، ومجلس إدارة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ومجلس أمناء هيئة المعرفة والتنمية البشرية في عجمان، كما كان عضواً في هيئة التدريس في جامعة الإمارات العربية المتحدة.

ويحمل النعيمي شهادة الدكتوراه في إدارة الأعمال تخصص إدارة التغيير وأنظمة المعلومات من الولايات المتحدة الأمريكية، وهو أيضاً خريج برنامج قيادات حكومة الإمارات.