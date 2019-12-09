وفاة المخرج المصري البارز سمير سيف

القاهرة/ الخليج 365

توفي المخرج المصري البارز سمير سيف، مخرج أشهر أفلام عادل إمام، أحد أبرز علامات السينما بمصر، عن عمر ناهز 72 عامًا.

وقال نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي، في تصريحات صحفية، إن سيف توفي بعد تعرضه لأزمة صحية.

ولم يكشف زكي تفاصيل عن موعد الجنازة والعزاء.

والمخرج سمير سيف ولد عام 1947، ودرس الإخراج وعمل فور تخرجه في النقد السينمائي.

وأخرج الراحل عددًا كبيرًا من أعمال مواطنه عادل إمام، وأبرزها أفلام شمس الزناتي، والغول، والمشبوه، والنمر والأنثى، والهلفوت.

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كما أخرج أفلام "سوق المتعة" للفنان الراحل محمود عبد العزيز، و"معالي الوزير" بطولة الراحل أحمد زكي، و"عيش الغراب" للراحل نور الشريف.

وكان له بصمات في الإخراج التلفزيوني وأبرزها مسلسل "السندريلا" للفنانة منى زكي، والذي جسدت فيه قصة حياة الراحلة سعاد حسني، وكذلك إخراجه لمسلسل "بالشمع الأحمر" للفنانة يسرا.

وكان مساعدًا في بداية حياته الفنية لعدد من كبار المخرجين في مصر أمثال يوسف شاهين وحسن الإمام.

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