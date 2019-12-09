العدل الجزائرية: حبس شخص اخترق حملة أحد المترشحين

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الخليج 365

أعلنت وزارة العدل الجزائرية، مساء الإثنين، حبس شخص اخترق طاقم أحد مرشحي الرئاسة بهدف التجسس على التحضيرات لانتخابات الرئاسة.

وأوضح بيان للوزارة، أن قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس بالعاصمة الجزائر، أمر بوضع المدعو (ص.ب) الحبس المؤقت بعد التحقيق معه حول نشاطه ضمن طاقم حملة المترشح علي بن فليس (رئيس وزراء أسبق).

وأفاد البيان، أن المتهم اعترف خلال تحقيقات أمنية وقضائية بالقيام "بأفعال استخباراتية لفائدة دولة أجنبية (لم يسمها) وافاها وبصفة منتظمة بتقارير حول الوضع القائم في الجزائر عامة، وحول التحضير للانتخابات خاصة".

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وأوضح أن المعني اعترف أيضا بأنه تعرف على بن فليس عام 2003 (كان رئيسا للحكومة).

وقبل أيام، أعلن التلفزيون الرسمي، توقيف هذا الشخص الذي يعمل ضمن طاقم المترشح علي بن فليس، وأكدت إدارة حملة هذا الأخير المعلومة، مشيرة إلى أنه يقوم بمهمة "تقني صوت" وليس له أي منصب مسؤولية.

ولم توضح هذه الأطراف أو وزارة العدل هوية الدولة التي يعمل لصالحها هذا الشخص لكن قناة "النهار" الخاصة، أشارت إلى علاقته بدوائر مخابراتية فرنسية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.