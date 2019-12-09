المنامة.. الإفراج عن 80 سجينًا احتفالًا بلقب "خليجي 24"

المنامة/ الخليج 365

- حصدت البحرين اللقب للمرة الأولى في تاريخ البطولة التي استضافتها قطر

- تعطيل العمل في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، الإثنين، بمناسبة التتويج

قررت المنامة، الإثنين، الإفراج عن 80 سجينًا بينهم أطفال؛ بمناسبة احتفالات البلاد بالتتويج ببطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 24" للمرة الأولى.

وحصد المنتخب البحريني، مساء الأحد، اللقب للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على نظيره السعودي، في البطولة التي استضافتها قطر خلال الفترة من 26 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وأوضحت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية أنه "بناء على التوسع في تطبيق المعايير والحالات المقررة بقانون العقوبات البديلة، تم الإفراج عن جميع أفراد هذه الفئة والبالغ عددهم 80 نزيلا بدور الإصلاح والتأهيل بعد استبدال العقوبات البديلة بما تبقى لهم من مدد عقوبة الحبس المحكوم بها".

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والعقوبات البديلة في البحرين "مجموعة من البدائل يتخذها القاضي لإحلال عقوبة السجن بخدمة يقدمها السجين لفئة مجتمعية أو لجهة أو موقع خيري أو الالتحاق بمرفق تعليمي يستفيد منه السجين بهدف إصلاحه"، وفق تقارير.

وأشارت الوكالة إلى أن "القرار يأتي بناء على توجيهات الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بمناسبة الأفراج التي تعم البلاد بما تحقق من إنجاز رياضي كبير".

كما يأتي القرار "مراعاة للظروف الإنسانية للمحكوم عليهم من صغار السن وجميع الذين تم استغلالهم أو التغرير بهم في ارتكاب الجرائم، وذلك لإتمام السرور عليهم وأسرهم وإدماجهم في المجتمع".

وشهدت شوارع المنامة وغيرها من المدن البحرينية، احتفالات شعبية، ابتهاجًا بالتتويج الرياضي الخليجي.

وبمناسبة التتويج الكروي، أصدر العاهل البحريني أمر ملكيًا بتعطيل العمل في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، الإثنين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.