السفير التركي يشيد بالمستوى المتطور للعلاقات بين أنقرة وعمان

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365
أشاد السفير التركي لدى الأردن، مراد قرة غوز، الإثنين، بـ"المستوى المتطور" للعلاقات بين أنقرة وعمّان.
جاء ذلك خلال لقاء جمع السفير قرة غوز، وعاطف الطراونة، رئيس مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان)، في مكتب الأخير، بمناسبة انتهاء مهام عمل الدبلوماسي التركي في المملكة.
وقالت السفارة التركية، في بيان، إن السفير قرة غوز، قدم شكره للطراونة، على مساهماته في تحسين العلاقات بين البلدين في كافة جوانبها، على مدى ثلاث سنوات.
وأشاد السفير بـ"المستوى المتطور"، الذي وصلت إليه العلاقات التركية الأردنية.
فيما نوه الطراونة، بأهمية العمل على تقوية أواصر التعاون بين الأردن وتركيا، بما يحقق مصالح وتطلعات البلدين، وبما يعزز من مستويات التشاور حيال مختلف قضايا المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وفق بيان لمجلس النواب.
وأضاف: "إننا في الأردن نحرص، بقيادة الملك عبد الله الثاني، على إدامة التنسيق والتشاور مع الأشقاء كافة، خاصة في ظل الأوضاع التي تشهدها المنطقة، وبما يعزز من فرص تحقيق الأمن والاستقرار ووقف آلة الحرب التي أنهكت شعوب منطقتنا".
وشدد السفير قرة غوز، على أن الأردن وتركيا تجمعهما مواقف مشرفة حيال القضية الفلسطينية، وفق البيان.
وقال إنه لمس طيلة فترة عمله في المملكة مشاعر صادقة وعميقة من مختلف المسؤولين الأردنيين تجاه تركيا، ما يدل على مدى التآخي الحقيقي، والتقارب الفعلي بين قيادة وشعبي البلدين.
وأنهى السفير قرة غوز مهام عمله في المملكة، بعد أن أمضى ثلاث سنوات، ومن المقرر أن يغادر عمان في 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ويحل محله السفير إسماعيل أرماز.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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