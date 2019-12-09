شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الليبى: حكومة السراج تشكل تفريطا فى سيادة وحقوق الشعب الليبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، إن حكومة السراج تشكل تفريطا في سيادة وحقوق الشعب الليبي .
وأضاف بلحيق - في تصريحات خاصة لقناة سكاي نيوز عربية اليوم الاثنين، إن الزيارة المزمعة لرئيس النواب الليبي عقيلة صالح إلي كل من القاهرة وأثينا، تأتي لبحث توحيد الموقف نحو الاتفاقية والمطالبة بسحب الاعتراف الدولي لحكومة الوفاق الليبية برئاسة السراج.
وأشار إلى أن رئيس البرلمان الليبي سيبحث مع رئيس البرلمان علي عبدالعال ورئيس البرلمان العربي مشعل السلمي، سبل سحب الاعتراف الدولي بحكومة السراج لما تشكله من تفريط في سيادة البلاد وحقوق الشعب الليبي.
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