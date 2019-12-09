شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد ومحمد بن زايد يناقشان قضايا الإمارات فى مدينة العين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الاثنين،الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .



وتبادلا خلال اللقاء الذى جرى فى مجلس قصر المقام فى مدينة العين، الأحاديث الأخوية الودية حول عدد من القضايا والشؤون التي تهم الوطن، وسبل تعزيز الحياة الكريمة للمواطنين في ظل قيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية أنه شارك فى اجتماع مجلس قصر المقام، كل من الشيخ عبدالله بن راشد المعلا ، نائب حاكم أم القيوين، والشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، والشيخ سرور بن محمد آل نهيان، والشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذى لإمارة أبوظبى، والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

كما شارك فى اللقاء الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، والشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، والشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار رئيس الدولة، والشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبى، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح .