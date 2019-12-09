شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرالمالية السعودى: إعادة استثمار أموال طرح أرامكو سيدعم إيرادات الحكومة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير المالية السعودى، اليوم الاثنين، إن إعادة استثمار أموال الطرح العام الأولى، لعملاق النفط أرامكو السعودية سيساهم فى خلق مزيد من الإيرادات للحكومة.
وقال الوزير محمد الجدعان، بعد الإعلان عن ميزانية 2020 البالغة قيمتها 1.02 تريليون ريال (272 مليار دولار) إن توقعات الميزانية للإيرادات متحفظة فى ضوء قتامة الآفاق الاقتصادية العالمية.
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