شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر ستخفض إنتاج النفط بموجب اتفاق جديد لأوبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة الجزائرى محمد عرقاب، اليوم الاثنين، إن بلده العضو فى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ستخفض إنتاجها من النفط الخام 12 ألف برميل يوميا امتثالا لاتفاق وافق عليه منتجون آخرون بهدف إحداث توازن في سوق النفط العالمية.

وكانت أوبك ومنتجون مستقلون بقيادة روسيا توصلوا الأسبوع الماضي إلى اتفاق جديد لخفض الإنتاج يشمل كمية إضافية قدرها 500 ألف برميل يوميا.

وقال عرقاب للإذاعة المحلية "حصة الجزائر الإضافية هي 12000. لا أعتقد أن هذا سيكون له تأثير على عقودنا و صادراتنا".

Advertisements

وتنتج الجزائر حاليا ما يُقدر بمليون برميل يوميا لكن النمو فى الطلب المحلي يؤثر سلبا على إيرادات الطاقة الكلية.

وأقرت الجزائر قانونا جديدا للطاقة لجعل القطاع أكثر جاذبية لمستثمري النفط الأجانب.

وقال عرقاب "يهدف هذا القانون إلى إيجاد شراكات مربحة".