تعرف على أهم الأرقام فى ميزانية السعودية البالغة 272 مليار دولار فى 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وكالة الأنباء "رويترز"، أهم الأرقام في الميزانية الحكومية للمملكة العربية السعودية لعام 2020 الصادرة اليوم الاثنين: * إجمالي الإنفاق المتوقع 1.02 تريليون ريال (272 مليار دولار). * العجز المتوقع في الميزانية 187 مليار ريال أو 6.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. * الدين العام 754 مليار ريال أو 26 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. * إجمالي إيرادات متوقعة 833 مليار ريال. * الإيرادات النفطية المتوقعة 513 مليار ريال. Advertisements * توقعات بأن يبلغ الناتج المحلى الإجمالى 2.3 % في 2020 مقابل 0.4 % في 2019. * العجز الفعلى فى الميزانية الحكومية السعودية 131 مليار ريال أو 4.7 % من الناتج المحلي الإجمالي. * السعودية تتوقع إنفاقا عند 1.048 تريليون ريال. * الإيرادات المتوقعة 917 مليار ريال. * الإيرادات النفطية المتوقعة 602 مليار ريال. * الدين العام 678 مليار ريال أو 24 % من الناتج المحلي الإجمالي. كان خادم الحرمين الشريفين، وقع على اعتماد ميزانية السعودية 2020، وأعلن الملك سلمان عن ميزانية 2020 بقيمة 1020 مليار ريال.

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