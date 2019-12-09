تركيا تبدأ تزويد منازل تل أبيض ورأس العين السوريتين بالكهرباء

شانلي أورفة/ رؤوف مالطاش/ الخليج 365

أعلنت السلطات التركية، الإثنين، أنها بدأت بتزويد المنازل في وسط تل أبيض ورأس العين السوريتين، بالكهرباء، بعد تطهير المدينتين من الإرهاب.

وذكر بيان صادر عن ولاية شانلي أورفة التركية، أن العمل مستمر على توفير الحاجيات الأساسية لسكان المدينتين، وتحقيق الاستقرار والأمن فيهما، منذ تطهيرهما ضمن عملية "نبع السلام".

وتفقد والي شانلي أورفة، عبد الله أرين، والوفد المرافق له، أعمال تزويد منازل المدينتين بالكهرباء، وتلقى توضيحات حول ذلك من المسؤولين في المنطقة.

كما زار الوفد التركي، الوحدات الأمنية المتمركزة في مداخل ومخارج المدينتين، حسبما أوضح نفس البيان.

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وقال أرين، إن تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، قام بتفجير المحولات الكهربائية قبيل إجباره على مغادرة المنطقة، ما أدى للإضرار بخطوط نقل الكهرباء.

وأضاف أنه لحد اليوم، جرت صيانة 100 كلم من خطوط نقل الكهرباء في تل أبيض، و43 كلم منها في رأس العين.

وأردف: "في البداية قمنا بتوفير الكهرباء في المستشفيات، والمدارس، وأماكن العبادات، والمباني الحكومية، بينما الأن نعمل على توفيره بالمنازل".

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.