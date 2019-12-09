تشاووش أوغلو: حكومة السراج الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا

إسطنبول/ الخليج 365

وزير الخارجية التركي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأفغاني بالوكالة:

- مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية مع ليبيا تتوافق مع القانون الدولي

- إن أرادت اليونان أن تبرم معها الحكومة الليبية اتفاقا فعليها الذهاب إلى طرابلس

- تركيا ستواصل وجودها في أفغانستان ودعمها، طالما كان هناك حاجة لتركيا وحلف شمال الأطلسي

- العنف المستخدم ضد المتظاهرين والإعلاميين في الآونة الأخيرة بفرنسا، لا يتوافق مع المعايير الدولية

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الإثنين، إن حكومة فايز السراج، الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا.

جاء ذلك في تصريحات لتشاووش أوغلو، أدلى بها خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الأفغاني بالوكالة إدريس زمان، في إسطنبول.

Advertisements

وأوضح تشاووش أوغلو، أن مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية مع ليبيا تتوافق مع القانون الدولي.

وقال إن "حكومة السراج في طرابلس هي الحكومة الوحيدة الشرعية الآن في ليبيا، وإن أرادت اليونان أن تبرم معها اتفاقا فعليها الذهاب إلى طرابلس".

وفي الشأن الأفغاني، شدد تشاووش أوغلو، على أن تركيا ستواصل وجودها في أفغانستان ودعمها، طالما كان هناك حاجة لتركيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وحول المظاهرات في فرنسا، أشار الوزير التركي، إلى أنّ العنف المستخدم ضد المتظاهرين والإعلاميين في الآونة الأخيرة بفرنسا، لا يتوافق مع المعايير الدولية.



الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.