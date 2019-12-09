"الصحفيين اليمنيين" ترفض محاكمة 10 صحفيين محتجزين لدى الحوثيين

اليمن / مبارك محمد / الخليج 365

أعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين، الإثنين، رفضها مثول 10 صحفيين محتجزين لدى جماعة الحوثي، أمام محكمة أمن الدولة (تسيطر عليها الجماعة) بالعاصمة صنعاء.

وقالت النقابة، في بيان نشرته على صفحتها بموقع "فيسبوك"، إنها "تفاجأت ببدء محاكمة 10 صحفيين مختطفين منذ 4 أعوام أمام محكمة أمن الدولة بعد سلسلة طويلة من الانتهاكات تعرضوا لها".

وأشارت إلى أنها ترفض محاكمة الصحفيين أمام "محكمة غير معنية بقضايا الصحافة والنشر ولا توفر أدنى مستويات المحاكمة العادلة، وأمام قاضي (لم تذكر اسمه) لديه موقف مسبق ومعلن من الصحفيين".

وذكرت أن القاضي "اتهم في جلسة اليوم الصحفيين العشرة بأنهم أعداء الشعب"، حسب محامي الصحفيين الذي حضر الجلسة بالصدفة.

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وبينت أن الصحفيين كشفوا، أثناء الجلسة، أنهم "تعرضوا للتعذيب بالضرب داخل سجن الأمن السياسي بصنعاء (يخضع لسيطرة الحوثيين) قبل قرابة شهر".

وأوضحت النقابة أن "الصحفيين المختطفين يعانون من الأمراض جراء التعذيب وظروف الاعتقال التعسفية والقاسية".

ودعت النقابة، المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير، وفي مقدمتهم اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين، إلى التضامن مع الصحفيين العشرة المختطفين والضغط للإفراج عنهم ومحاسبة كل من تسبب بهذه الانتهاكات الطويلة بحقهم.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الجماعة.

وقبض مسلحو جماعة الحوثي على الصحفيين اليمنيين العشرة، يونيو/ حزيران 2015، بالعاصمة صنعاء الخاضعة تحت سيطرتهم منذ سبتمبر / أيلول 2014، من دون الإعلان عن الاتهامات الموجهة إليهم، غير أنها سبق واتهمت صحفيين آخرين بـ"التخابر" مع قوات التحالف العربي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.