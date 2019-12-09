المالية : الدين العام بلغ 678 مليار ريال في 2019

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صحيفة الخليج الالكترونية
كشفت بيانات وزارة المالية أن الدين العام في ميزانية 2019 بلغ 678 مليار ريال، وهو ما يشكل نسبة 22% من إجمالي الناتج المحلي.
فيما يُتوقع أن يبلغ الدين العام في ميزانية 2020م، 754 مليار ريال، أي حوالي 26% من الناتج المجلي، وأن يرتفع في 2021 إلى 848 مليار ريال، ليشكل نسبة 28% من الناتج المحلي.
وأبانت وزارة المالية أن من أهم المستهدفات المالية في العام 2020، استكمال مستهدفات تحقيق رؤية المملكة 2030، وتطوير المرافق والخدمات الأساسية ورفع مستوى جودة الحياة ودعم خطط الإسكان، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتعزيز برامج الجماية الاجتماعية، وتمكين القطاع الخاص.
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