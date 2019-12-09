ميزانية 2020: التعليم يستحوذ على النصيب الأكبر

صحيفة الخليج الالكترونية

بلغ حجم الإنفاق في الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020 أكثر من تريليون ريال، استحوذ قطاع التعليم على النصيب الأكبر منها، بما يبلغ 193 مليار ريال.

وجاء قطاع العسكري في المركز الثاني من حيث مخصصات الإنفاق، بما يبلغ 182 مليار ريال، وحل ثالثا قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية بـ 167 مليار ريال، ورابعا قطاع البنود العامة بـ 141 مليار ريال، ثم قطاع الموارد الاقتصادية بـ 98 مليار ريال.

وخصّصت الحكومة في ميزانية 2020 لقطاع التجهيزات الأساسية والنقل 56 مليار ريال، وقطاع الخدمات البلدية 54 مليار ريال، وقطاع الإدارة العامة 28 مليار ريال.