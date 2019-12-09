خادم الحرمين الشريفين يقر موازنة 2020

صحيفة الخليج الالكترونية أقرّ مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اليوم الاثنين، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1441/ 1442هـ (2020م) ، ووجّه -حفظه الله- بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة لمدة عام. وفيما يلي تفاصيل موازنة 2020م:

‏- النفقات: 1,020 مليار.

‏- الإيرادات: 833 مليار ريال.

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