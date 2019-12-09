حملة الانتخابات البريطانية تدخل مرحلتها النهائية بالتركيز على «بريكست»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تدخل حملة الانتخابات العامة في بريطانيا مراحلها الأخيرة الاثنين مع سعي رئيس الوزراء بوريس جونسون، وزعيم المعارضة جيريمي كوربن الى حشد الأصوات قبل موعد الانتخابات الخميس.

ويأمل جونسون في استعادة الأغلبية المحافظة التي خسرتها سلفه تيريزا ماي في الانتخابات الأخيرة التي جرت قبل عامين. بينما يهدف كوربن إلى تغيير الوضع الراهن وتحقيق الفوز لحزبه وتولي رئاسة الحكومة لأول مرة منذ تسع سنوات.

وتهيمن على الانتخابات مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، التي تدخل في المجهول حال فشل جونسون في الحصول على الأغلبية.

وأدت المخاطر والانقسامات الإيديولوجية بين جونسون وكوربن إلى حملة اتسمت بالمشاكسات والطابع الشخصي، حيث واجه جونسون مراراً أسئلة حول مدى موثوقيته، بينما وجهت انتقادات لكوربن تتعلق بمعاداة السامية.

وتبادل الرجلان الانتقادات حول «بريكست» في المناظرة التلفزيونية الأخيرة الجمعة، وكذلك بشأن العديد من القضايا الانتخابية الهامة، من بينها الخدمات الصحية والتقشف والإرهاب.

وفي حال حصول حزب المحافظين على الأغلبية في الانتخابات، سيتأكد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولكن أية نتيجة أخرى يمكن أن تؤدي إلى إجراء استفتاء ثان وإلغاء نتيجة استفتاء 2016.

واقترح كوربن التفاوض على شكل ناعم من «بريكست» في حال أصبح رئيساً للوزراء، لعرضه في الاستفتاء الثاني والاختيار ما بينه وبين البقاء في الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن يزور جونسون ساندرلاند شمال شرق إنجلترا التي تؤيد «بريكست» الاثنين في مسعاه الأخير للحصول على أصوات العماليين التقليديين. وطبقاً لمقتطفات من خطابه نشرها حزبه «حزب العمال خذلكم، وتحت قيادة كوربن وعد الحزب باحترام نتيجة الاستفتاء إلا أنهم صوتوا ضد بريكست في كل فرصة أتيحت لهم. لقد فازوا بمقاعدهم على برنامج زائف وبعد ذلك لم يأبهوا بالناس».

وبالنسبة لكوربن كان خط الهجوم الرئيسي هو اتهام جونسون بفتح نظام الخدمات الصحية القومي للشركات الأمريكية في مرحلة ما بعد «بريكست» في إطار اتفاق تجارة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

والاثنين سيرسي جون ماكدونيل الذي سيصبح وزيراً للمالية في أية حكومة عمالية مقبلة، أولويات تلك الحكومة التي تشتمل على إنهاء إجراءات التقشف، والاستثمار في «الثورة الصناعية الخضراء».

وأظهرت استطلاعات نشرت السبت أن حزب المحافظين يتقدم بمعدل 10% في استطلاعات الرأي. ويعتقد منظمو الاستطلاعات أن جونسون يحتاج إلى التقدم على حزب العمال بنسبة 6% على الأقل في انتخابات الخميس ليضمن الأغلبية في البرلمان.