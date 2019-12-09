شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجى يصلون إلى الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل وزراء الخارجية، بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى العاصمة السعودية ، الرياض، اليوم، للمشاركة في الاجتماع الوزاري للمجلس الأعلى في دورته الـ 40 .

فقد وصل نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، والشيخ خالد بن أحمد بن محمد ال خليفة، وزير خارجية مملكة البحرين، والمسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان، يوسف بن علوى بن عبدالله، ووزير الدولة للشؤون الخارجية القطرى سلطان بن سعد المريخى .

وكان في استقبالهم في الصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولى، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، و الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وسفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى المملكة.