شكرا لقرائتكم خبر عن بيان للسفارة الأمريكية فى بغداد يدعو المواطنين إلى تجنب مناطق التظاهرات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضاية "العربية"، فى خبر عاجل لها، أن بيان للسفارة الأمريكية فى بغداد يدعو المواطنين إلى تجنب مناطق التظاهرات.
وذكرت أن بيان للسفارة الأمريكية يذكر بقرار التحذير من السفر إلى العراق الصادر فى مايو الماضي.
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