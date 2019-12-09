شكرا لقرائتكم خبر عن بيان للسفارة الأمريكية فى بغداد يدعو المواطنين إلى تجنب مناطق التظاهرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضاية "العربية"، فى خبر عاجل لها، أن بيان للسفارة الأمريكية فى بغداد يدعو المواطنين إلى تجنب مناطق التظاهرات. Advertisements وذكرت أن بيان للسفارة الأمريكية يذكر بقرار التحذير من السفر إلى العراق الصادر فى مايو الماضي.

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