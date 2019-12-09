شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة العراقية: القبض على إرهابيين وضبط صواريخ بالحويجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على إرهابيين وضبط صواريخ في قضاء الحويجة جنوبي كركوك.

وذكرت القيادة - في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" - "أن قوات الفرقة الثالثة من الشرطة الاتحادية وتشكيلاتها بإشراف قائد الفرقة وآمري التشكيلات والوحدات باشرت بواجب تفتيش وتطهير المناطق والقرى في قضاء الحويجة من مخلفات داعش الإرهابي ضمن الصفحة الثانية من (عمليات إرادة النصر السابعة) والتي انطلقت أمس".

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وأضاف أن العملية أسفرت عن مداهمة وتطهير 52 قرية وتفكيك وإتلاف 111 عبوة ناسفة مختلفة الأشكال والأحجام، فضلاً عن العثور على ثلاثة صواريخ "كاتيوشا"، والعثور على أربعة صواريخ قاذفة "أر بي جي"، بالإضافة إلى العثور على أربعة مقذوفات طائرة مسيرة.

وأوضحت القيادة أنه تم العثور أيضا على 8 مساطر تفجير، وتدمير وردم نفق وخندق شقي، فضلاً عن إلقاء القبض على 15 من المطلوبين وفق مواد مختلفة، بالإضافة إلى إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين.