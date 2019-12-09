شكرا لقرائتكم خبر عن بيان لمتظاهرى ساحة التحرير فى بغداد يحذر من الانجرار إلى مخطط العنف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، أن بيان متظاهرى ساحة التحرير فى بغداد يحذر من الانجرار إلى مخطط العنف.
وقال بيان متظاهرى ساحة التحرير: "نحذر الكتل العراقية وميليشياتها من محاولة الالتفاف على المطالب"، مشيرًا إلى أن أطراف عراقية تسعى إلى تبرير قمع الانتفاضة.
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