شكرا لقرائتكم خبر عن بيان لمتظاهرى ساحة التحرير فى بغداد يحذر من الانجرار إلى مخطط العنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، أن بيان متظاهرى ساحة التحرير فى بغداد يحذر من الانجرار إلى مخطط العنف.

وقال بيان متظاهرى ساحة التحرير: "نحذر الكتل العراقية وميليشياتها من محاولة الالتفاف على المطالب"، مشيرًا إلى أن أطراف عراقية تسعى إلى تبرير قمع الانتفاضة.