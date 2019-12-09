شكرا لقرائتكم خبر عن اشتية: دعم الكونجرس لحل الدولتين جاء رفضا لسياسة ترامب وإدانة لإسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، "إن قرار مجلس النواب الأمريكى الذى يدعم حل الدولتين ويندد بالاستيطان ويدعم تطلعات الفلسطينيين فى دولة مستقلة جاء رفضا لسياسة الإدارة الأمريكية الحالية وإدانة لسياسية إسرائيل الرامية إلى تقويض حل الدولتين".

وأضاف اشتية، فى مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التى عقدت فى مدينة رام الله، اليوم الاثنين، "إن هذا القرار متناغم مع القانون الدولى الذى يمنع احتلال أراضى الغير بالقوة ويحظر الاستيطان كونه منافيا للقانون"، مشيرا إلى أن العام القادم 2020 سيكون عام الاهتمام بالشباب الفلسطينى من أجل تحقيق طموحاتهم وخلق فرص عمل لهم وإعادة صياغة مخرجات التعليم بما يضمن لهم الكرامة اللائقة والعمل المناسب.

وتابع، "إن وفداً وزارياً مع القطاع الخاص سيقوم الشهر القادم بزيارة مهمة إلى سلطنة عمان من أجل فتح آفاق جديدة للاقتصاد الفلسطينى، وتعزيز روح التعاون مع العرب ضمن استراتيجية تعزيز العمق العربى والانفكاك عن إسرائيل".

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وعن لقاء الرئيس الفلسطينى محمود عباس، مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنّا ناصر، قال رئيس الوزراء، "إن الرئيس عباس استمع يوم أمس منه إلى ردود الفصائل على مبادرة للدعوة للانتخابات والتى بمجملها ردود مبشرة، كما أكد الرئيس عباس دعمه لإنجازها، وعليه فإن اهتمام الحكومة سينصب على المجتمع الدولى للضغط على إسرائيل من أجل ضمان إنجاح الانتخابات خاصة فى القدس، فيما سيتم توفير كل ما تحتاجه الانتخابات لضمان نجاحها من تمويل وقضايا لوجستية وفنية".

وحيا رئيس الوزراء صمود الشعب الفلسطينى فى محافظة الخليل، فى الذكرى الـ 32 للانتفاضة المباركة، وعلى وقفتهم أمام الهجمة الاستيطانية التى تتعرض لها المدينة وهدم أسواقها، وضخ مستعمرين جدد إلى قلبها.