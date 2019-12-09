شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الأمطار تغرق الجامعة اللبنانية ومطار رفيق الحريرى الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غمرت مياة الأمطار الغزيرة، إحدى قاعات الجامعة اللبنانية، حيث أظهر عدد من الفيديوهات تساقط المياة من أعلى سقف القاعة.

كما شهدت مكاتب عدة في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت تسربا للمياه وكذلك الأمر في صالتي الوصول والمغادرة.

Advertisements

كما تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعى، فيديوهات لوصول مياه الأمطار إلى ةزارة العمل بمدينة المشرفية، وعلق أحدهم ساخرا :" كميات هائلة من مياه الأمطار تعتصم داخل وزارة العمل في المشرفية تلبية لرغبات واجندات السفارات".

يشار إلى أن الأمطار الغزيرة تسببت بفيضانات في العديد من المناطق اللبنانية، حيث دخلت المياه إلى بعض المنازل والسيارات.