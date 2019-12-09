فيديو.. الأمطار تغرق الجامعة اللبنانية ومطار رفيق الحريرى الدولى

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كما شهدت مكاتب عدة في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت تسربا للمياه وكذلك الأمر في صالتي الوصول والمغادرة.
كما تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعى، فيديوهات لوصول مياه الأمطار إلى ةزارة العمل بمدينة المشرفية، وعلق أحدهم ساخرا :" كميات هائلة من مياه الأمطار تعتصم داخل وزارة العمل في المشرفية تلبية لرغبات واجندات السفارات".
يشار إلى أن الأمطار الغزيرة تسببت بفيضانات في العديد من المناطق اللبنانية، حيث دخلت المياه إلى بعض المنازل والسيارات.
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