شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غد.. الخرطوم تستضيف أول اجتماع لمجموعة "أصدقاء السودان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يفتتح رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، بعد غد الأربعاء، أول اجتماع لمجموعة "أصدقاء السودان"، يعقد في الخرطوم، بحضور ممثلي 24 دولة.

وتعول الخرطوم على هذا الاجتماع، في تحقيق أهدافها بخصوص التقدم في تسوية مسألة الديون، وضمان دعم دولي لخططها من أجل حل الأزمة الاقتصادية في البلاد، فضلا عن عقد مؤتمر دولي للمانحين أوائل العام المقبل.

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ويسبق المؤتمر، إعلان مرتقب عن ميزانية العام 2020، التي تأتي وسط مناقشات بين الخرطوم وصندوق النقد والبنك الدوليين، حول برنامج الحكومة الاقتصادي، وتمويل الميزانية.

وكان اجتماع "أصدقاء السودان"، الذي عقد في أكتوبر الماضي بواشنطن، ناقش كيفية دعم المجتمع الدولي لجهود الإصلاح الاقتصادي للحكومة الانتقالية، وأكد دعمه القوي للحكومة السودانية، مرحبا بخطة الحكومة للإصلاح.