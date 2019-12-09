دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي لايك كارد الخيار الأفضل للتسوق بأمان عبر الإنترنت

لا شك أن التحول الرقمي يجعل الأعمال بشكل عام أكثر سرعة وسهولة، خاصة مع احتياج الجميع لإنجاز أعمالهم في أسرع وقت ممكن، وبأفضل الطرق الممكنة وأكثرها أماناً.

ومع انتشار التطبيقات الذكية التي تقوم كل منها بوظيفة معينة، ووجود عدد كبير من هذه التطبيقات والخدمات يحتاج إلى بطاقات ائتمان، مما يشكل عبئاً على العميل، أصبح وجود تطبيق واحد يشكل منصة تجمع كل البطاقات للمواقع والخدمات الإلكترونية وبطرق دفع سهلة وبسيطة أمراً ضرورياَ.

ومن هنا انطلق تطبيق لايك كارد بعام 2015 من دبي ليلبي احتياجاتكم الإلكترونية تحت شعار "بوابتك الى الترفيه الرقمي"، وانتشرت الفكرة والتطبيق لتشمل كل من السعودية، الكويت، سلطنة عمان وكافة دول الخليج، ومنها إلى الشرق الأوسط. © alqiyady لايك كارد الخيار الأفضل للتسوق بأمان عبر الإنترنت

حيث لم يعد وجود بطاقة ائتمان أمراً يحد من شراءك للتطبيقات من آيتيونز وغوغل بلاي، أو التسوق من أمازون ومتابعة أفلامك المفضلة على نتفليكس وستارز بلاي.

أما إذا كنت من رواد الألعاب، فـ لايك كارد يوفر لك بطاقات لكافة منصات الألعاب مثل بلايستيشن، نينتندو، إكس بوكس وألعاب مثل فورت نايت وببجي أيضاً.

حتى شملت الفكرة بطاقات شحن الاتصالات والانترنت والأزياء لأهم الماركات العالمية والعديد غيرها.

كل ذلك جعل من لايك كارد:المحطة الأولى لبطاقات الخدمات الالكترونية بتجاوز ال 12 مليون طلب تم تصنيفه ضمن قائمة أفضل 30 تطبيق للتسوق في السعودية أكثر من مليون تحميل للتطبيق على Android وiOS. © alqiyady لايك كارد الخيار الأفضل للتسوق بأمان عبر الإنترنت

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فتطبيق لايك كارد يعتبر بمثابة منصة ضخمة تجمع أغلب بطاقات الدفع المسبق عن طريق الإنترنت في مكان واحد، لتُسهل عليك الوصول إليها والاستفادة من خدماتها بشكل آمن وبطريقة سريعة وبسيطة مع توفيره دعماً فنياً على مدار الساعة لمساعدتك في حال واجهتك أي مشكلة عند شحنك للبطاقات.

وإذا كنت صاحب شركة أو مدير مسؤول في إحدى الشركات، فنحن نرشح لك تطبيق لايك كارد لتستخدمه في برنامج مكافأة الموظفين، حيث نضمن لك أنه سيقدم أفضل العروض وأرخصها، كما سيوفر لك الأمان الذي أصبح ضرورة لا غنى عنه في عصرنا الرقمي.المزيد:

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