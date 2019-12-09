دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع إعلان تشويقي جديد من Oppo يستعرض التصميم الزجاجي لهاتف Reno3 Pro 5G ظهر على التقنية بلا حدود.

نشرت شركة Oppo إعلان تشويقي جديد تستعرض من خلاله التصميم المعدني الزجاجي بسماكة 7.7مم في هاتف Reno3 Pro 5G مع إعدادات الكاميرة الرباعية في الجهة الخلفية.

يتوافق هاتفي Reno3 Pro 5G وReno3 5G في تصميم معدني زجاجي في الجهة الخلفية، مع إعدادت رباعية للكاميرة الخلفية، لكن مع إختلاف موقع فلاش LED في كلا الهاتفين.

من جانب أخر يأتي هاتف Reno3 Pro بتصميم ثقب الشاشة في الكاميرة الأمامية التي ترتكز في الزاوية اليسرى من الشاشة، بينما يتميز هاتف Reno3 بكاميرة أمامية في نتوء الشاشة، مع إطار سفلي بتصميم أكبر نسبياً.

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ولقد أكدت شركة Oppo مؤخراً على أن هاتف Reno3 Pro 5G سيضم بطارية بقدرة 4025 mAh، كما يصل إلى وزن 180 جرام، أيضاً من المقرر أن يأتي التصميم المعدني الزجاجي بسماكة 7.7مم في الهاتف، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Reno3 الجديدة لنتعرف بشكل أوضح على التصميم الذي تنطلق به هذه الإصدارات للمنافسة في الأسواق قريباً.

المصدر

هذا الموضوع إعلان تشويقي جديد من Oppo يستعرض التصميم الزجاجي لهاتف Reno3 Pro 5G ظهر على التقنية بلا حدود.