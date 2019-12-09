دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هواوي تستعد لتقليص إعتمادها على مكونات سامسونج نتيجة للحظر الأمريكي ظهر على التقنية بلا حدود.

تعد شركة هواوي واحدة من أهم عملاء شركة سامسونج منذ بضعة سنوات الآن، إلا أن تفاصيل جديدة أكدت على أن هواوي تتجه لتقليص طلبات التوريد لمكونات سامسونج نتيجة للحظر الأمريكي.

لا يشمل الحظر الأمريكي الذي فرض على هواوي بالتأكيد العملاق الكوري سامسونج، إلا أن الشركة الكورية لديها بالفعل مصالح مشتركة ضخمة مع الولايات المتحدة والشركات الأمريكية قد تؤدي في النهاية إلى موافقة سامسونج على تنفيذ قرارات الحظر على هواوي.

لا شك أن الحظر الأمريكي على شركة هواوي كان بمثابة تنبيه للكثير من الشركات المصنعة للهواتف الذكية بشكل عام، وشركة هواوي بشكل خاص، حيث تحاول شركة هواوي مؤخراً التعاون مع عدد أكبر من الموردين والشركات في جميع أنحاء العالم لتفادي إنضمام شركات أخرى في هذا الحظر.

ولهذا جاء قرار هواوي الجديد بتقليص إعتمادها على العملاق الكوري سامسونج كمورد لمكونات الشركة، لتفادي إنضمام سامسونج لقرارات الحظر تحت ضغط من الإدارة الأمريكية.

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من جانب أخر تشير بعض التسريبات إلى خطط هواوي للإعتمام خلال الفترة القادمة على مكونات تم تصنيعها في السوق الصيني بنسبة 100%، لذا ستبدأ شركة هواوي في تقليص طلبات التوريد من العملاق الكوري بشكل تدريجي خلال السنوات الخمس المقبلة، كما تعتمد بشكل أكبر على الموردين المحليين في الصين.

وتحتل شركة هواوي المركز الخامس بين الشركات التي تعتمد على مكونات سامسونج، حيث تأتي شركة ابل في المركز الأول ويليها كلاً من Best Buy و Deutsche Telekom و Verizon.

يذكر أن هواوي تعتمد على شركة سامسونج في رقائق الذاكرة والتخزين، وتتجه هواوي خلال الفترة القادمة إلى الموردين في الصين، لذا قد نشهد أجهزة بمكونات صينية بنسبة 100% من هواوي خلال الفترة القادمة.

المصدر

هذا الموضوع هواوي تستعد لتقليص إعتمادها على مكونات سامسونج نتيجة للحظر الأمريكي ظهر على التقنية بلا حدود.