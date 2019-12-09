دبي - بواسطة محمد فارس © ليالينا تألقي وشاركي أصدقائك الهدايا مع لايك كارد

تسوقي من أرقى الماركات العالمية، تابعي الأفلام والمسلسلات الشهيرة، اشحني رصيدك والكثير من الخدمات الأخرى.. كل ذلك وأكثر من خلال تطبيق واحد.. لايك كارد.

للتسوق عبر الإنترنت أهمية كبيرة في حياتنا، بالإضافة إلى أنه توجد العديد من المتاجر العالمية التي تطلب دفع اإكتروني حصراً، الأمر الذي يشكل صعوبة لدى العديد من سكان الشرق الأوسط الذين لا يمتلكون بطاقات ائتمان.

ومن هنا انطلق تطبيق لايك كارد بعام 2015 من مدينة دبي كأول تطبيق يشكل منصة تجمع أفضل وأقوى الخدمات الإلكترونية العالمية، وتوفر طرق دفع بسيطة ومتنوعة. © layalina تألقي وشاركي أصدقائك الهدايا مع لايك كارد فمن خلال لايك كارد يمكنكِ التسوق وإهداء صديقاتكِ رصيد من أفخم الماركات العالمية مثل: TOMMY – LEVIS– POLO–CALVIN KLEIN. ولمحبي مشاهدة الأفلام والمسلسلات العالمية يمكنكِ الآن شحن حسابك في Netflix – STARZ PLAY. اشحني رصيدك في iTunes وGoogle Play لمتابعة آخر التحديثات والبرامج على Android & iOS . بالإضافة إلى بطاقات شحن الجوال والإنترنت لجميع شركات الاتصالات في الخليج العربي والشرق الأوسط، والعديد من الشركات والخدمات الإلكترونية الأخرى.

© layalina تألقي وشاركي أصدقائك الهدايا مع لايك كارد

كيفية استخدام تطبيق لايك كارد:حملي تطبيق لايك كارد. أنشئي حساباً على التطبيق مع التأكد من تفعيله. اختاري البطاقة التي تريدين شراءها. اختاري طريقة الدفع التي تفضلينها لإتمام عملية الشراء، حيث تستطيعين الدفع عبر الموقع من خلال طرق متعددة مثل: APPLE PAY، تحويل بنكي في ( السعودية - الإمارات - سلطنة عمان..)، مدى، AMERICAN EXPRESS، فيزا، ماستركارد، كي نت، STC PAY. هكذا تكونين قد أتممتي عملية الشراء، وتأكيداً على ذلك سيصلكِ إشعار ورسالة نصية بإتمام الطلب بنجاح، بالإضافة إلى كود البطاقة لتستخدميها بالوقت الذي تريدينه بأمان وكل ذلك خلال دقائق فقط.

على سبيل المثال، إذا أردت شراء أحد المنتجات من موقع أمازون كل ما عليك فعله هو التوجه إلى تطبيق لايك كارد بعد تفعيل حسابك عليه، وشراء بطاقة أمازون بالمبلغ الذي تريدينه ثم باستخدام كود تفعيل البطاقة الذي سيُرسل إليك فور إتمام عملية الشراء، يمكنك شحن رصيدك على أمازون، والدفع بأي طريقة دفع تفضلين.

أصبح التسوق أسهل بكثير، حملي تطبيق لايك كارد الآن لتحظي بالتسوق الآمن من أماكنكِ المفضلة وتمتعي بعروض وخدمات لايك كارد إلى جانب الدعم الفني وتنفيذ الطلبات على مدار الساعة، مع خدمة الدعم عبر الواتس آب. © layalina تألقي وشاركي أصدقائك الهدايا مع لايك كارد المزيد:

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