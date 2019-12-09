دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هواوي تستعد لدعم المكبرات الصوتية والساعات الذكية في 2020 بنظام HarmonyOS ظهر على التقنية بلا حدود.

في تصريحات قدمت من Wang Chenglu رئيس قسم البرمجيات في شركة هواوي اليوم، أكد على خطط الشركة لدعم إصدارات جديدة من الساعات الذكية والمكبرات الصوتية في 2020 بنظام تشغيل الشركة HarmonyOS.

جاء نظام HarmonyOS من هواوي منذ البداية ليكون النواة الأولى لإستبدال نظام تشغيل الأندوريد في أجهزة الشركة، واليوم تؤكد الشركة بالفعل على خططها لبدء التوسع بنظام تشغيل HarmonyOS في إصدارات أخرى من أجهزة الشركة قريباً.

قد لا تشمل الأجهزة التي تضم نظام تشغيل HarmonyOS إصدارات هواوي القادمة من الهواتف الذكية في الوقت الراهن، إلا أن نظام تشغيل هواوي سيتوسع في مزيد من إصدارات الشركة من أجهزة المكبرات الصوتية الذكية والساعات الذكية أيضاً في 2020.

وفي حديث Wang Chenglu رئيس قسم البرمجيات في شركة هواوي الأخير مع صحيفة Shenzhen Special Zone Daily بالتزامن مع إفتتاح متجر رسمي للشركة في Shenzhen، أشار إلى أن شركة هواوي مازالت تفضل إستخدام نظام تشغيل الأندوريد في هواتفها الذكية والأجهزة اللوحية.

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لذا تستمر شركة هواوي في إستخدام نظام تشغيل الأندوريد في هواتفها الذكية خلال الفترة القادمة، بينما تتجه للتوسع بنظام HarmonyOS في المكبرات الصوتية والساعات الذكية، أو الأجهزة التي ترتكز على الواقع الإفتراضي أيضاً.

يذكر أن جهاز HONOR vision كان أول أجهزة شركة هواوي بنظام تشغيلها الجديد، والذي كشف عنه رسمياً في شهر أغسطس الماضي.

المصدر

هذا الموضوع هواوي تستعد لدعم المكبرات الصوتية والساعات الذكية في 2020 بنظام HarmonyOS ظهر على التقنية بلا حدود.