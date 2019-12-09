دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي هاتف ذكي جديد يحمل اسم أشهر تاجر مخدرات في التاريخ

قام روبرتو إسكوبار، شقيق أشهر تاجر مخدرات في التاريخ، بابلو إسكوبار، بإطلاق هاتف ذكي جديد قابل للطي، يحمل اسم Escobar Fold 1.

الهاتف الجديد الذي يحملي لوناً ذهبياً، يتميز بكونه غير قابل للكسر، بحسب كلام روبرتو، الذي أضاف أنه يسعى من خلاله لمنافسة كبرى شركات الهواتف الذكية في العالم.

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وذكرت تقارير تقنية أن روبرتو استعان بصورة شقيقه الراحل للترويج للهاتف الذكي الجديد، والذي تم صناعة شاشته بواسطة نوع خاص من البلاستيك صعب الكسر.

وقال روبرتو إسكوبار أنه سيتحدى شركات الهواتف الذكية الكبرى من خلال هاتفه الجديد القابل للطي Escobar Fold 1، والذي يبلغ سعره 349 دولار أمريكي.

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© alqiyady هاتف ذكي جديد يحمل اسم أشهر تاجر مخدرات في التاريخ

كما أشار شقيق تاجر المخدرات الراحل إلى أنه ينوي رفع دعوى قضائية ضد شركة آبل المنتجة لهواتف آيفون، حيث سيطالب في الدعوى بتعويض 300 مليار دولار من الشركة الأمريكية الشهيرة، التي تحتال على المستخدمين وتبيع لهم هواتف بلا قيمة.

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جدير بالذكر أن الكولومبي بابلو إسكوبار يعد أشهر تاجر مخدرات في التاريخ، حيث كان يسيطر وحده على حوالي 80% من الإنتاج العالمي للمخدرات، مما جعله أغنى رجل في العالم لعدة سنوات متتالية.

وقد قُتل إسكوبار بعد أشهر طويلة من الملاحقات من قبل أجهزة الأمن الأمريكية والكولومبية.

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